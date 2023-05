MEPI priznanja

V Celju so podelili priznanja mladim, sodelujočim v MEPI-ju. Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je izkustveni program, ki mladostnike pripravlja na izzive življenja, krepi njihovo samostojnost in jim pomaga pri vključevanju v družbo. Kot je poudarila Marijana Marinšek, koordinatorica MEPI na ŠC Celje, z načrtovanimi izzivi mladi izstopijo iz cone udobja in razvijajo pozitivne navade. Vse izzive si postavljajo in dosegajo sami, odrasli pa jim nudijo oporo, svetovanje in posebna znanja, ki jih potrebujejo. Foto: Gašper Rebernik.

