Menjave duhovnikov na Štajerskem: Vitanje, Celje, Olimje, Slivnica pri Celju in Žusem

S prvim avgustom so nekateri duhovniki menjali svoja službena mesta. Premestitve duhovnikov potekajo na željo škofije, duhovnikov ali vernikov.

Vitanje po devetih letih dobiva svojega stalnega duhovnika Urbana Lesjaka, ki je nazadnje služboval v Šoštanju, Belih Vodah in Zavodnju. Službovanja v Vitanju sta s tem razrešena soupravitelj Alojz Vicman, sicer župnik v Novi Cerkvi in Matej Jakopič dosedanji duhovni pomočnik, ki se bo zdaj posvetil službi vojaškega vikarja.

Nekaj sprememb se je zgodilo še v mestni župniji Celje – sv. Danijel. Dosedanji kaplan Ivan Hrastnik odhaja v Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje, v župnijo pa prihaja novomašnik Matic Lesjak. Iz župnije Olimje v Nadškofijo Ljubljana odhaja pater Franc Murko (minorit). V Olimju bo odslej novomašnik pater Vladimir Rufin (predikaka minorit). Spremembe so še v Žusmu, kjer se bo župniku Martinu Tonkoviču pridružil duhovnik Marko Šraml, ki je do konca julija deloval v Slivnici pri Celju.