Menjava generacije v podjetju Jagros

Franca in Marijo Jager so na mestih direktorjev nasledili njuni sinovi

Z mesecem aprilom je v podjetju Jagros, ki velja za enega večjih trgovskih podjetij v Sloveniji, prišlo do menjave generacije. Franc in Marija Jager sta odstopila kot direktorja družbe in na njun položaj so bili imenovani njuni sinovi, in sicer Aleš Jager kot direktor odgovoren za oddelek tehnike, logistike in investicij, Boštjan Jager kot direktor oddelka živil, tekstila, marketinga, financ in kadrov ter Miha Jager kot direktor odgovoren za sektor IT, računalništvo in varovanje. Franc v podjetju ostaja kot svetovalec uprave, Marija pa kot prokurist. Z aprilom se je spremenil tudi sedež podjetja, ki je od zdaj na naslovu uprave na Prvomajski ulici v Rogaški Slatini.

Nadaljujejo uspešno zgodbo

Trgovine Jager so lani zapisale 7,4 odstotno rast prihodkov in še naprej uspešno širijo malo-prodajno mrežo trgovin, kjer lahko kupec na enem mestu najde vse od živil, tekstila do tehnike in vsega za dom. Dobro poslovanje nadaljujejo tudi letos, ko izvajajo naložbo v nov center v Šentjurju in začenjajo z izgradnjo nove trgovine v Selnici ob Dravi. Da gre za res uspešno družino, priča tudi dejstvo, da so v zadnjih letih že stalnica na lestvici najbogatejših Slovencev revije Manager. Lani je bilo njihovo premoženje ocenjeno na dobrih 70 milijonov evrov, kar jih je uvrstilo na 17. mesto.