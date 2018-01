Melbourne: glavni turnir z Mariborčanko, brez Konjičanke

Najboljše igralke tenisa na svetu so trenutno zbrane v avstralskem Melbournu, kjer igrajo na uvodnem ‘grand slam’ turnirju sezone. V kvalifikacijah za uvrstitev na enega od štirih največjih turnirjev je igrala tudi Tamara Zidanšek. Konjiška teniška igralka se je v 1. krogu pomerila z isto igralko kot lani na tem prizorišču – pred letom dni je bila po dveh nizih boljša Eri Hozumi, letos je 20-letna Zidanškova 23-letno Japonko premagala s 6:3 in 6:3. Druga ovira je bila za Konjičanko previsoka. 26-letna Nizozemka Lesley Kerkhove jo je premagala s 4:6, 2:6.

V glavnem delu turnirja posameznic bo tako nastopila le ena Slovenka, in sicer Polona Hercog. Nasprotnica Mariborčanke v 1. krogu v torek bo Rusinja Ekaterina Alexandrova.