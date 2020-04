Mehki skutini štruklji

Sestavine za štiri osebe:

Testo:

120 ml mlačnega mleka ali vode

1 jajce

3 žlice olja

1/2 žličke soli

350 g moke

Nadev:

500 g skute

200 g kisle smetane

2 jajci

2–3 žlice sladkorja

Potrebujemo še maslo in drobtine.

Priprava:

korak:

Najprej zamesimo mehko testo. Moko presejemo v skledo, sredi moke naredimo jamico, v katero damo razžvrkljano jajce z žlico olja in malo soli. Sestavine na sredini s prsti gladko razmešamo, potem pa postopoma prilivamo mlačno mleko. Testo mesimo z roba proti sredini, nato vse skupaj pregnetemo v gladko in prožno testo. Oblikujemo v hlebček, premažemo z oljem in pokrijemo s prtom. Pustimo počivati eno uro.

korak:

Testo na pomokanem prtu ne preveč na tanko raztegnemo z rokami ali razvaljamo. Premažemo ga s stopljenim maslom in malo potresemo z drobtinami. Namažemo z nadevom in zvijemo v rolado, pri tem si lahko pomagamo s prtom.

korak:

Zvitek narežemo na štiri enako velike kose in vsakega posebej zavijemo v alu folijo. V slanem kropu jih kuhamo 20 minut. Kuhane štruklje odvijemo, narežemo na rezine in potresemo z na maslu prepraženimi drobtinami.