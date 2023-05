4. mednarodno tekmovanje Celeia 2023, ki ga v Glasbeni šoli Celje organizirajo vsako leto, je prineslo številne lepe zgodbe in nove uspehe. Tekmovanja, ki je tokrat potekalo v disciplini klavir, se je udeležilo 96 pianistov iz šestih različnih držav. Na tekmovanju je sodelovalo 21 pianistov gostiteljice, od tega 13 učencev osnovne stopnje ter 8 dijakov umetniške gimnazije glasbene smeri, ki jo izvajajo s I. gimnazijo v Celju. Skupno so osvojili kar 9 zlatih plaket, 11 srebrnih plaket in 1 bronasto. Foto: Glasbena šola Celje.

