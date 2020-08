Mednarodni ISU Camp 2020 v Celju

Na drsališču v mestnem parku v Celju so najbolj perspektivni mladi umetnostni drsalci trenirali že v drugi polovici julija.

Zveza drsalnih športov Slovenije je namreč že tretje leto zapored, kljub letos posebej oteženim razmeram, pod okriljem Mednarodne drsalne zveze (International skating union) organizirala mednarodni drsalni kamp prav v Celju, in sicer je potekal konec julija.

Treninge vodila priznana trenerja

Treninge na ledeni ploskvi sta vodila zelo priznana trenerja, američan Tom Dickson, nekdanji umetnostni drsalec in strokovnjak za drsalne spretnosti in koreografijo, ter Ulla Papp iz Finske, ki je mednarodno uveljavljena trenerka z več kot 30-letnimi izkušnjami. Poleg omenjenih dveh trenerjev, pa so na kampu sodelovali tudi drsalni trenerji iz domačih in tujih klubov, ter Anej Wagner, strokovnjak za kondicijsko pripravo in Jagoda Batagelj, profesionalna plesalka, ki je vodila ure plesa.

Letos je bilo 46 udeležencev iz petih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška, Finska in Bolgarija). Iz Drsalnega kluba Celje pa so na Campu pridno trenirale članica Daša Grm, mladinki Ana Čmer in Lidia Shakhova, ter Tija Ota Pušnik in Nika Ožek Bela. (UC)