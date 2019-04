Mednarodni dan astronavtike: Vitanjski Center Noordung obiskal ruski veleposlanik

V spomin na polet prvega človeka v vesolje, danes po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan astronavtike. Pred točno 58 leti je namreč v vesolje poletel Jurij Gagarin. Njegov kip je tudi v Centru Noordung v Vitanju. Ker je to edini kip Jurija Gagarina v Sloveniji je vitanjski Center Noordung danes obiskal ruski veleposlanik v Sloveniji Doku Zavgajev. Župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih je bil vesel tega obiska in dobrega sodelovanja z Rusi. V sklopu kulturnega programa so učenci Osnovne šole Vitanje podarili pred kip cvetlice, vsi skupaj pa so simbolično v nebo spustili bele, rdeče in modre balone – barve tako slovenske kot tudi ruske zastave.

