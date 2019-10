Medijska hiša Novice in celjska zdravstvena šola pomagata dijakom

Srednja zdravstvena šola Celje in Medijska hiša Novice že vrsto let družno pomagata dijakom. S prodajo starih časopisov, ki jih naša medijska hiša odpelje v celjsko šolo, namreč pomagajo socialno šibkim.

Medijska hiša Novice in Radio Rogla vsako leto vse neprodane izvode lokalnih časopisov in njihovih prilog (lokalni časopisi Celjan, NOVICE, Bistriške novice, Rogaške novice, Šentjurske novice) podarita za dober namen. Odpeljejo jih na Srednjo zdravstveno šolo Celje, kjer papir prodajo, z denarjem od prodaje pa pomagajo svojim dijakom.

Tako je bilo tudi te dni, ko je sodelavec medijske hiše v Celje znova dostavil poln kombi. Pri raztovarjanju so pomagali dijaki 1.d z razredničarko Vanjo Popović, pri polnjenju kombija pa Nuša Goričan in Luka Potnik.

Star papir za novo upanje

Celjska zdravstvena šola je Eko šola, vključena v projekt ‘Star papir zbiram, prijatelja podpiram’. Pred šolo tudi v teh dneh stoji kontejner, kjer zbirajo star papir. Prodali ga bodo, z izkupičkom pa pomagali socialno ogroženim dijakom šole.

“Radio Rogla, medijska hiša Novice, najlepša hvala za vaš doprinos, za lepše življenje nekaterih dijakov. Denar od zbranega papirja namreč porabimo za socialno šibke dijake. HVALA še enkrat. Najlepša hvala pa tudi Juretu za prevoz,” je ob tem zapisala profesorica Petra Mrzdovnik.

(N. K.)