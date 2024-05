Medicinska sestra Adrijana Hren zapustila konjiško pediatrijo

Priljubljena medicinska sestra Adrijana Hren je po osemnajstih letih dela odšla iz konjiške zasebne pediatrične ambulante in začela novo poklicno pot. Od maja je zaposlena kot pomočnica direktorice Centra starejših Črnuče.

Adrijana Hren se je v ambulanti pediatra Damirja Dabranina v Slovenskih Konjicah zaposlila v prvih dneh leta 2007. Spominja se, da je bil njen sin tedaj star pol leta.

»Ambulanto sem na neki način pomagala postavljati; ko sem začela, je imela tisoč pacientov, zdaj, ko odhajam, jih ima okoli 3.200, kar je največ v Sloveniji. V ambulanto sem vložila ogromno svojega znanja, energije in predanosti,« pravi Adrijana, ki med malimi pacienti in njihovimi starši velja za zelo predano, prijazno, dostopno, srčno sestro.

»Pri svojem delu sem sledila reku, ki pravi, da se dobro z dobrim vrača. In še kako drži! Hkrati sem se trudila v vsakem otroku najti tisti zaklad, ki ga plemeniti, saj verjamem, da vsak otrok v sebi skriva biser, ne glede na poreklo ali status, le najti ga je treba znati. In jaz sem ves čas v otrocih iskala te dragocenosti,« je med drugim poudarila v daljšem pogovoru za lokalni časopis NOVICE.

Za spremembo poklicne poti se je odločila, pojasni, ker se želi razvijati še na drugem področju znotraj stroke. V novi službi bo od maja delala s starostniki, novih izzivov pa se že zelo veseli.

Daljši prispevek je objavljen v tiskanih NOVICAH. (NK)