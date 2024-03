Medena rulada

Za testo potrebujemo:

8 jajc

8 žlic sladkorja

4 žlice medu

12 žlic moke

1 žlička sode bikarbone

pol žličke cimeta

Za nadev potrebujemo:

15 dag masla

15 dag sladkorne moke

15 dag zmletih orehov ali lešnikov

malo limoninega ali pomarančnega soka

Rumenjake ločimo od beljakov in jih dobro stepemo s sladkorjem in medom. Dodamo moko, sodo bikarbono in cimet. Iz beljakov naredimo trd sneg in ga vmešamo med stepene rumenjake.

Testo stresemo na peki papir in pečemo na 180 stopinjah 15 minut. Testo zvrnemo na prtič, potresen s sladkorjem in takoj zvijemo v rolado. Pustimo, da se ohladi.

Za nadev maslo penasto umešamo, dodamo sladkor in mešamo, da se sladkor popolnoma stopi. Vmešamo lešnike ali orehe in sok limone ali pomaranče ter premažemo ohlajeno rolado. Rolado ponovno zvijemo, potresemo s sladkorjem v prahu in narežemo. Okrasimo jo lahko s stepeno sladko smetano in grobo narezanimi lešniki ali orehi.