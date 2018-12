Članice Društva kmetic Lipa Vitanje so se v decembru udeležile delavnice izdelave in okraševanja medenjakov različnih oblik. Delavnico je vodila Alenka Sekirnik. Članice so poleg dobrot, domov odnesle tudi veliko znanja. Prav tako pa so uredile razstavo medenih izdelkov v predprostorih KSEVT-a. Na ogled je še do nedelje, 6. januarja 2019.

