Med Zrečami in Gorenjem razširjajo dva ovinka

Vožnja po lokalni cesti iz Zreč proti Gorenju je v zadnjih dneh zaradi del nekoliko ovirana. Na iniciativo gradbenega odbora, sestavljenega iz krajanov Gorenja, so se namreč lotili razširitve dveh ovinkov.

Na tako imenovani ‘Jurakovi ridi’ z deli končujejo prav te dni. Tam so izkopali brežino in izvedli poglobitev za nasutje razširjenega dela ceste, uredili armiranobetonski propust ter razširjeno cesto asfaltirali. Najkasneje v prvem tednu maja pa bo končana tudi razširitev ovinka med ‘veliko rido’ in Črešnovo.

Skupna vrednost obeh razširitev je približno 30.000 evrov. Denar pa bosta zagotovila Občina Zreče in gradbeni odbor oz. domačini. Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Občina Zreče