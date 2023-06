Med zmagovalci Uniorjevega teka novi imeni

Organizatorji Konjiškega maratona – 11. izvedba bo 24. septembra, so v sodelovanju z družbo Unior tudi letos poskrbeli, da so lahko tekačice in tekači svojo pripravljenost preverili že na Uniorjevem teku na Rogli. Tudi ta tek je postal tradicionalen – v nedeljo je bil izpeljan že 9. po vrsti, za tekače je bil znova brezplačen.

Na razgibani 5-kilometrski trasi sta bila letos najhitrejša Matej Letojne (16:04) med moškimi in Breda Škedelj (19:53) med ženskami. Za oba je to prva zmaga na Uniorjevem teku. (Jure Mernik)

Foto: Jan Esih

