Približno 640 metrov novega asfalta na pred tem makadamski cesti so pred časom dobili v krajevni skupnosti Špitalič. Gre za odsek ‘Golob – Grajžl’, v smeri Tolstega Vrha, ki so ga danes še uradno predali v uporabo. Modernizacija ceste je sicer stala približno 73 tisoč evrov – krajevna skupnost pa je zanjo namenila praktično ves naložbeni denar, ki ga je imela na voljo v letih 2018 in 2019.

