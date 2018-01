Med prazniki tudi nogometni praznik v Slovenskih Konjicah + FOTO

V petih dneh so v konjiški športni dvorani skupaj odigrali približno 250 nogometnih tekem. Igralci selekcij od U7 do U17 iz treh držav so se namreč udeležili tradicionalnih zimskih nogometnih turnirjev, ki so jih od prazničnega torka, 26. decembra, do sobote, 30. decembra organizirali že 15. leto zapored. Od domačinov – Nogometne šole ND Dravinja, so se najbolj izkazali mladi upi selekcije U12, ki so v svoji konkurenci osvojili drugo mesto. ‘Doma’ sta ostala še dva pokala za tretje mesto.

