Med prazniki na širšem Celjskem nekaj požarov

Kronika. Na silvestrovo je v stanovanju večstanovanjskega objekta na Mariborski cesti v Celju zagorela plinska peč. Posredovali so celjski poklicni gasilci. V zadnjih urah lanskega leta je na Grajskem trgu v Vitanju zagorelo v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Posredovali so vitanjski prostovoljni gasilci. Včeraj popoldne pa je v Kunšperku, v občini Bistrica ob Sotli, zaradi padca goreče žagovine iz peči zagorelo v delavnici ob stanovanjski hiši. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz Bistrice ob Sotli.