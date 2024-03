Med osnovnošolci v Slovenski Bistrici besedni obračun z grožnjami

V Slovenski Bistrici je prišlo do medvrstniškega nasilja med starejšimi osnovnošolci. V besednem obračunu pa naj bi bilo slišati tudi grožnje z orožjem. Kaj se dogaja, smo preverili na Osnovni šoli Pohorskega odreda, v bližini katere naj bi prišlo do dogodka.

Ravnateljica Nadja Stegne je za naše medije pojasnila, da so bili s strani Policijske postaje Slovenska Bistrica obveščeni o dogodku: šlo naj bi za besedni obračun z domnevnimi grožnjami, ki se je zgodil izven časa pouka in izven prostorov šole. Dogodek zdaj preiskujejo za to pristojni organi.

Ker so bili vpleteni tudi učenci šole, pa ravnateljica dodaja, da so se nemudoma povezali in o dogodku obvestili Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Občino Slovenska Bistrica. Preventivno so tudi sprejeli dodatne ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in delavcev šole. O tem so že obvestili starše učencev šole.

Šola bo tako do preklica v času trajanja pouka zaklenjena, pri vhodu v šolo pa bo od 5.30 do 17.00 ves čas prisoten tudi informator/delavec šole. Prav tako so staršem svetovali, naj se pogovorijo z otroki ter da naj se slednji po pouku ne zadržujejo v šoli oz. neposredni okolici šole. Za učence vozače je v šoli organizirano varstvo.

Ravnateljica je še poudarila, da se na šoli odzivajo na vsak primer suma odklonskega ravnanja učencev. »Poleg varnosti, ki je seveda na prvem mestu, bomo z delavci šole (in tudi s pomočjo zunanjih institucij) poskrbeli za pogovore in ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in nestrpnosti, ki ju na šoli ostro obsojamo in imamo do njiju ničelno toleranco. Učencem, ki bi potrebovali dodatne (individualne) pogovore, pa bodo na voljo njihovi razredniki in šolska svetovalna služba.« (B. P.)