Med občani konjiške občine do danes še ni potrjene okužbe s koronavirusom

Po včerajšnji redni seji štaba Civilne zaščite Občine Slovenske Konjice je ugotovitev, da nekih posebnosti v povezavi s koronavirusom v občini ni. Župan Darko Ratajc je med drugim povedal, da še ni uradno potrjene prisotnosti okužbe med občani občine Slovenske Konjice. Ob tem ugotavljajo, da ljudje priporočila, ki jih dajejo predstavniki Civilne zaščite, Občine in države, v glavnem spoštujejo. “Ponovno apeliram na prebivalce, da spoštujejo in upoštevajo navodila in usmeritve pristojnih. Seveda pa ni potrebne nobene panike. Življenje se zdaj odvija po neki drugi poti, ampak tudi tega bo nekoč konec in samo veselimo se lahko tega,” je dodal Ratajc.

Štab civilne zaščite ob tem priporoča in poziva, da občanke in občani upoštevate odlok Vlade RS, ki začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. Odlok dovoljuje zgolj druženje družinskih članov, zato prosijo, da se ljudje gibljeno sami ali v čim manjših družinskih krogih. Tudi medsosedska pomoč pri zunanjih hišnih opravilih je v tem času v nasprotju z odlokom.