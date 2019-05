Med novoizvoljenimi evroposlanci tudi dr. Milan Brglez, ki je odraščal v Zrečah

Rezultati letošnjih evropskih volitev v volilnem okraju Slovenske Konjice, v katerem so poleg Konjičanov glasove oddajali še Zrečani in Vitanjčani, so zelo podobni tistim na državni ravni.

V konjiškem volilnem okraju so volivci največ glasov – dobrih 35 odstotkov, namenili skupni listi strank SDS in SLS. S slabimi 18 odstotki so se na drugo mesto uvrstili Socialni demokrati (SD). LMŠ je dobila dobrih 13 odstotkov glasov, NSi dobrih 10 odstotkov. Prva razlika v primerjavi z državnim nivojem je na petem mestu – na Konjiškem so tja s slabimi sedmimi odstotki uvrstili Slovensko nacionalno stranko.

Med tistimi, ki niso zbrali niti štirih odstotkov glasov, sta tudi parlamentarni stranki SAB in SMC.

Volilna udeležba v konjiške volilnem okraju nekaj manj kot 27-odstotna.

Med osmimi novoizvoljenimi evroposlanci je sicer tudi dr. Milan Brglez – kandidat liste SD, ki je odraščal v Zrečah, a od končane srednje šole ne živi več tam.