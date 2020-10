Med najlepšimi in najgostoljubnejšimi tudi Celje, Šentjur, Rogaška in Podčetrtek

Turistična zveza Slovenije je razglasila letošnje dobitnike priznanj v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna. Med najlepšimi in najgostoljubnejšimi so tudi letos kraji z območja Celjskega in Kozjanskega.

Med večjimi mesti je kot najbolj urejeno in gostoljubno že drugič zapored izstopalo Velenje, sledi Celje. Najlepši glamping je Glamping Olimia Adria village, najboljše mladinsko prenočišče MCC Hostel Celje. V kategoriji malih mest je tretji Šentjur, med zdraviliškimi kraji pa so prva tri mesta zasedli Laško, Rogaška Slatina in Podčetrtek. Šentjurski Zgornji trg je drugo najlepše trško jedro.

Še druga mesta in kraji

V kategoriji srednjih mest sta se za Slovenj Gradcem zvrstila Ptuj in Nova Gorica, med manjšimi kraji pa sta prvo trojico poleg Cerkelj na Gorenjskem sestavljala še Radlje ob Dravi in Šentjur pri Celju.

Med turističnimi kraji je prvo mesto v letošnjem izboru pripadlo Bovcu, sledita pa Radovljica in Bohinj z Bohinjsko Bistrico.

Med izletniškimi kraji je tokrat slavil Gorsko-turistični center Kope, sladita mu Črna na Koroškem in Begunje na Gorenjskem. Priznanje za najlepše urejeno mestno jedro je prejel Črnomelj, ki mu sledita še Kamnik in Slovenj Gradec, najlepše vaško jedro ima Šmartno v Goriških brdih, za katerim sta se uvrstila še gorenjska kraja Stara Fužina in Adergas, najlepše trško jedro pa ima Črna na Koroškem, ki mu sledita zgornji trg v Šentjurju in Ribčev Laz.

Najboljši kamp je spet Kamp Danica v Bohinjski Bistrici, glamping pa vnovič Glamping Olimia Adria village. Prvo mesto med mladinskimi prenočišči je tudi letos zasedel MCC Hostel Celje. Naj tematska pot je postala Učna pot Drvošec ob Cerkniškem jezeru, najbolje ocenjen Petrolov servis je tisti na Kolodvorski ulici v Kopru.

Spletno glasovanje je medtem prvo mesto za urejenost med večjimi mesti dodelilo Celju, med zdraviliškimi kraji Laškemu in med turističnimi kraji Izoli. (N. K., STA)

1 od 3