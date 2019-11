Med najlepše urejenimi tudi Rogaška Slatina, Glamping Olimia, Podčetrtek in celjski hostel

Med zmagovalci ocenjevanja Moja dežela – lepa in gostoljubna so letos tudi Rogaška Slatina, glamping Term Olimia, Podčetrtek in MCC Hostel Celje.

Sinoči so v Ljubljani razglasili letošnje zmagovalce tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Turistična zveza Slovenije je na osrednjem turističnem dogodku v Sloveniji podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem.

Najlepše urejeni so …

Med zmagovalci so v različnih kategorijah tudi Rogaška Slatina, Glamping Olimia Adria village, pa MCC Hostel Celje in Podčetrtek.

Med večjimi mesti je sicer zmagalo Velenje, srednjimi Slovenj Gradec in manjšimi Črna na Koroškem. Med turističnimi kraji je prvo mesto pripadlo Kranjski Gori, med zdraviliškimi torej Rogaški Slatini, med izletniškimi Parku Škocjanske jame.

Priznanje za najlepše urejeno jedro so prejeli: Novo mesto za Glavni trg z okolico (mestno jedro), Rateče (vaško jedro) in Kanal za Trg Kontrada (trško jedro). Najboljši kamp je Kamp Danica v Bohinjski Bistrici, glamping pa Glamping Olimia Adria village.

Prvo mesto med mladinskimi prenočišči je zasedel MCC Hostel Celje. Naj tematska pot je postala Učna pot Škrata Bisera. Najbolje ocenjen Petrolov servis je BS Mengeš Kamniška. Glas ljudstva (po spletu) pa je presodil, da prvo mesto za urejenost med večjimi mesti pripada Velenju, Podčetrtku med zdraviliškimi kraji ter Izoli med turističnimi kraji.

Med najlepšimi tudi:

V kategoriji manjših mest so Slovenske Konjice dosegle drugo mesto, med zdraviliškimi kraji Zreče, tretje pa Podčetrtek. V kategoriji trških jeder je na tretjem mestu šentjurski Zgornji trg, med Petrolovimi bencinskimi servisi pa je na tretjem mestu servis s Planine pri Sevnici. Več spodaj.

Tekmujejo že 28 let

Tekmovanje, ki poteka že od leta 1991, je zastavljeno zelo širokopotezno, je na sinočnji prireditvi med drugim dejal Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije.

“Zaradi tako široke zasnove tekmovanja lahko neskromno povem, da se je tudi zaradi tega tekmovanja in seveda vseh sodelujočih v njem turistična ponudba v Sloveniji občutno izboljšala, postala raznovrstnejša, veliko bolj kakovostna in predvsem usmerjena k ohranjanju dobrih odnosov med ljudmi ter k ohranjanju narave in naše raznolike dediščine.”

Pomen prostovoljcev

Poudaril je tudi izjemno delo številnih prostovoljcev v turističnih društvih in zvezah po vsej Sloveniji, ki leta in leta brez plačila prispevajo svoj delež pri rasti in razvoju slovenskega turizma.

Kako pomembno – obenem pa pogosto skrito očem javnosti – je delo prostovoljcev v turističnih društvih in zvezah, je na prireditvi poudaril tudi Franc Vesel, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade RS.

Najbolje ocenjeni v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019 v posameznih kategorijah:

Večja mesta: Velenje, Kranj, Koper

Srednja mesta: Slovenj Gradec, Ptuj, Postojna

Manjša mesta: Črna na Koroškem, Slovenske Konjice, Mozirje

Turistični kraji: Kranjska Gora, Izola, Bovec,

Zdraviliški kraji: Rogaška Slatina, Zreče, Podčetrtek

Izletniški kraji: Park Škocjanske jame, Luče, Mojstrana

Mestno jedro: Novo mesto (Glavni trg z okolico), Radovljica, Slovenj Gradec

Vaško jedro: Rateče, Šmarje pri Kopru, Kamna Gorica

Trško jedro: Kanal (Trg Kontrada), Mežica, Šentjur (Zgornji trg)

Mladinska prenočišča: MCC Hostel Celje, Hostel Pekarna Maribor, Yuoth Hostel Ars Viva

Kampi: Kamp Danica Bohinjska Bistrica, Camping Bled, Kamp Koren Kobarid

Glampingi: Glamping Olimia Adria village, Gozdna vasica Theodosius, Glamping Sončna dolina

Naj tematska pot: Učna pot Škrata Bisera, Pot kulturne dediščine Žirovnica, Pot močvirskih škratov na Mali plac, Krožna pot vojaške zgodovine

Bencinski servisi Petrol: BS Mengeš Kamniška, BS Dul AC jug, BS Planina pri Sevnici

Spletno glasovanje: Velenje (večja mesta), Podčetrtek (zdraviliški kraji), Izola (turistični kraji)

(Turistična zveza Slovenije, Nina Krobat)