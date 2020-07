Med najboljšimi na Agri tudi Voda Rogla, Aronita in sokovi Vitala Mestinje

Čeprav letos sejma Agra v Gornji Radgoni ne bo, so že izvedli prva tradicionalna mednarodna ocenjevanja, med njimi tudi kakovosti brezalkoholnih pijač.

Med najbolj kakovostnimi so tudi letos izdelki z območja Štajerske, med njimi sok Aronita in Voda Rogla ter sokovi Vitala Mestinje.

Aronita z veliko zlato medaljo

Polona Ratajc s Kmetije Ratajc je zelo ponosna na novo odličje. 100-odstotni sok iz ekološke aronije, ki ga prodajajo pod imenom Aronita, že nekaj let osvaja zlata priznanja in medalje na raznih ocenjevanjih. Tokrat so na Agri osvojili veliko zlato medaljo.

“Ta predstavlja potrditev našega dela, da smo na pravi poti in da delamo dobro. Naše celoletno delo in skrb za nasade aronije ter lastna pridelava nas pripeljejo do kakovostnih izdelkov. Veseli smo, da to prepozna tudi strokovna komisija. Naša prednost je, da sami skrbimo za celoten proces pridelave, saj lahko vseskozi spremljamo kakovost, kar se odrazi tudi v izdelku,” je povedala Polona Ratajc. Letno napolnijo okoli 7.000 steklenic soka iz aronije, ki jo gojijo na poljih v bližini Makol in v Prlekiji.

Aronito prodajajo v lokalnih trgovinah, letos pa so prodajno mrežo razširili še na Primorsko. Trudijo se, da bi izdelke postavili še na police katere od večjih trgovskih verig.

Voda Rogla že z 11 odličji

Izvirska voda Rogla, ki jo črpajo iz 240 metrov globoke vrtine Zverovje pri Stranicah, je znova osvojila zlato medaljo za kakovost. Doslej so za vodo na Agri prejeli že 11 zlatih medalj, s čimer se ne more pohvaliti nobena druga izvirska voda v Sloveniji, sta povedala Aleksandra in Uroš Fijavž, direktorja podjetja, ki se ukvarja tudi s črpanjem in polnjenem te vode. “Nagrade so dokaz, da imamo na domačih tleh najkakovostnejšo izvirsko vodo. Priznanja nam pomenijo potrditev kakovosti in pohvalo za trud, ki ga vložimo v ohranjanje poslanstva črpanja Vode Rogla,” sta nam sporočila direktorja.

Sicer pa lahko Vodo Rogla kupimo na številnih prodajnih mestih, tudi na Petrolu, v Leclercu in drugih znanih trgovinah, ali pa jo kupimo neposredno v polnilnici. Lahko jo celo naročimo preko telefona ali spleta in nam jo dostavijo domov. Ena od prednosti poleg same kakovosti je tudi možnost, da kupcu izdelajo oglasno etiketo po njegovih željah. Po besedah vodstva podjetja to možnost izkoriščajo že mnoga podjetja v Sloveniji in v tujini ter tako “s ponosom predstavijo svoje podjetje z najboljšo vodo iz domače okolice.”

Veliko zlato medaljo sta prejela še dva sirupa iz Vitala Mestinje. V prihodnjih dneh pa bodo v sklopu sejma Agra predstavili še rezultate ocenjevanja vin, medenih pijač in medu.

(Nina Krobat)