Med najbolj inovativnimi podjetja s Celjskega: Kronoterm, Weiler Abrasives in Deltahub

V sklopu Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije včeraj podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem.

Zlato priznanje je za inovacijo rezalnih plošč šlo tudi v mariborsko-zreško podjetje Weiler Abrasives, srebrno priznanje in priznanje po izboru javnosti so prejeli v podjetju Kronoterm za toplotno črpalko, celjski Deltahub pa je za ergonomski podstavek za zapestje prejel posebno nacionalno priznanje za mlado podjetje.

Skupaj so podelili 11 zlatih, 24 srebrnih in 5 bronastih priznanj in še 3 posebna priznanja.

Zlata inovacija

Zlato priznanje je šlo tudi v mariborsko-zreško podjetje Weiler Abrasives. Priznanje so prejeli za rezalne in brusne plošče za ultimativni sistem hitre menjave x-lock. Kot pravijo v podjetju, gre za najhitrejšo menjavo rezalnih in brusnih plošč, s kar petkrat hitrejšim časom menjave. Pri GZS so dodali, da je prednost inovacije tudi v tem, da za menjavo ne potrebujemo nobenega orodja.

Pod inovacijo so se podpisali: Valentina Prapotnik, Vili Potočnik, Milan Leskovar, Zlatko Jereb, Marija Kotnik, David Gorenjak, mag. Iva Mlinšek Lešnik, Lolita Šerod, Urška Vouri, Igor Mesarec, Doris Vrečko, Božo Pesjak, Milena Krajnik, Rok Mezgec in Venčeslav Jakop.

Steber napredka

Udeležence dogodka, ki je zaradi epidemioloških razmer letos potekal virtualno, je nagovoril predsednik republike Borut Pahor, ki je gospodarstvo in kreativni sektor označil za stebra družbenega napredka. Ključ je po njegovih besedah v njunem povezovanju. Nagrajene inovacije so po Pahorjevih besedah dokaz, da Slovenija zmore svoje znanje, ideje in kreativnost preliti v svetovno primerljive inovacije. (N. K.)