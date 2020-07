Med kraji, kjer smo unovčili največ bonov, tudi Podčetrtek in Zreče

Med kraji, kjer so gostje do 15. julija unovčili največ turističnih bonov, sta tudi Podčetrtek in Zreče. Podčetrtek je peta najbolj priljubljena turistična destinacija v Sloveniji.

V Podčetrtku so turisti do 15. julija unovčili več kot 5 tisoč bonov v skupni vrednosti več kot 721 tisoč evrov. To kraj po številu unovčenih bonov uvršča na peto mesto, tik za Kranjsko Goro in pred Ankaran.

Med najbolj priljubljenimi namestitvami je Hotel Sotelia iz kompleksa Term Olimia – po številu unovčenih bonov v hotelih je na drugem mestu v državi, tik za Hotelom Histrion iz Portoroža.

Priljubljene tudi Zreče

Med najbolj priljubljenimi kraji za unovčenje bonov so tudi Zreče – tam so gostje do 15. julija unovčili že skoraj 2.400 bonov v skupni vrednosti dobrih 320 tisoč evrov.

Precej bonov so gostje unovčili tudi v Laškem in na Ptuju. Podrobnosti v spodnji tabeli.

Sicer pa smo Slovenci v prvem mesecu dni skupaj unovčili 150 tisoč bonov v vrednosti 20 milijonov evrov. Največ bonov je bilo unovčenih v Portorožu, Izoli in Moravcih, med namestitvami pa v hotelih. (N. K., Foto in tabele: FURS)

K raj Število unovčenih bonov Znesek unovčenih bonov Portorož 19.658 3.013.378 Izola 6.325 979.637 Moravske Toplice 6.289 913.525 Kranjska Gora 5.156 715.074 Podčetrtek 5.082 720.729 Ankaran 4.163 594.573 Brežice 3.988 555.179 Bohinjsko jezero 3.846 464.518 Piran 3.798 557.996 Koper 3.324 446.547 Bled 2.927 400.326 Bovec 2.765 352.241 Zreče 2.391 323.772 Bohinjska Bistrica 1.860 248.255 Kobarid 1.816 206.720 Gozd Martuljek 1.515 200.896 Laško 1.391 204.696 Ptuj 1.342 180.412

Občine oz. kraji, število in skupna vrednost unovčenih turističnih bonov do 15. 7. 2020.