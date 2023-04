Med izbranci selektorja znova tudi Celjan Ken Ograjenšek

Slovenska hokejska reprezentanca se pripravlja na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bo maja v Latviji. Prvo tekmo v sklopu priprav so ‘risi’ odigrali v Beljaku, kjer so Avstrijo premagali s 3:5 – enega od zadetkov je dosegel Celjan Ken Ograjenšek. Ta teden pa bodo Slovenci v Mariboru odigrali dve tekmi s Poljaki, prvo v četrtek, drugo pa dan kasneje.

Izbranci Matjaža Kopitarja bodo s pripravami končali 10. maja. Do takrat bodo skupaj odigrali deset pripravljalnih tekem. Na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta gostila finski Tampere in latvijska Riga, bo Slovenija igrala v predtekmovalni skupini B v Latviji. Njeni nasprotniki bodo Češka, Kanada, Kazahstan, Latvija, Norveška, Slovaška in Švica. Prvi nastop na prvenstvu Slovence čaka 13. maja proti Švici. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Drago Cvetanovič / HZS

