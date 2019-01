Med finalisti za Mladega managerja leta tudi Peter Smole iz zreškega GKN-ja

Mladi manager leta 2018 je Igor Verstovšek, solastnik in prokurist podjetja Cosylab. Med tremi finalisti akcije Združenja Manager pa je bil tudi direktor zreškega podjetja GKN Driveline Slovenija Peter Smole.

Od leta 2015, ko je Smole prevzel vodenje zreškega GKN-ja, so prodajo dvignili za 42 odstotkov. Proizvodne prostore so povečali za 30 odstotkov in v treh letih investirali več kot 20 milijonov evrov. Prejeli so tudi naziv savinjsko-zasavska gazela 2018. Konec leta 2017 je bilo v podjetju več kot 400 zaposlenih, ta številka pa še raste zaradi novih projektov.