Med državnimi prvaki tudi atleti celjskega Kladivarja in bistriškega kluba + FOTO

Vrhunec domače atletske sezone je bil minuli konec tedna v Celju, kjer so se atletinje in atleti borili za naslove državnih prvakov v članski konkurenci. Člani domačega Kladivarja so bili med boljšimi, še posebej je z metom kopja, dolgim 66 metrov in 10 centimetrov zablestela Martina Ratej. Državne prvakinje so postale tudi Tina Šutej (4,30 m) v skoku s palico, Maruša Černjul (185 cm) v skoku v višino, in Urška Arzenšek v tekih na 1.500 in 3.000 metrov (4:39,23 oz. 10:31,38). Med moškimi sta slavila Jan Kokalj (3:55,00) na 1.500 metrov in Jan Brešan (8:24,61 oz. 14:43,83) v tekih na 3.000 in 5.000 metrov. Zaradi težav s poškodbami sta državno prvestvo izpustila še dva velika aduta Kladivarja, in sicer Luka Janežič in Robert Renner.

Atlet bistriškega kluba Nino Celec je bil s 723 centimetri najboljši v skoku v daljino.

