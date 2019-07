Med desetimi prvoligaši brez okrepitve v novo sezono le NK Celje

Konec tedna se bo začela nova sezona 1. slovenske nogometne lige. Državne prvake iz Maribora je zapustil Dare Vršič, v Ljudski vrt pa so prišli Rok Kronaveter, Andrej Kotnik, Rudi Požeg Vancaš in Špiro Peričić. Precej so kadrovali predvsem v Domžalah, pri velenjskem Rudarju in novincih med prvoligaši – Taboru iz Sežane. Edini klub, ki v svoje vrste (še) ni pripeljal nobenega novega igralca, pa je NK Celje. Iz Celja sta sicer odšla Rudi Požeg Vancaš in Lovro Cvek.

Mariborčani bodo v soboto gostili Triglav Kranj, v Celju bo v nedeljo gostovala Mura.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal