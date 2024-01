Med decembrskimi prazniki v Termah Zreče in na Rogli več gostov

V Uniturjevih namestitvenih zmogljivostih na Rogli in v Termah Zreče so med božično-novoletnimi prazniki pozdravili nekaj več gostov kot v enakem obdobju leto pred tem.

Ustvarili so 9.146 nočitev, kar je slabe tri odstotke več kot v enakem obdobju leta 2022. Med gosti, ki so božično-novoletni čas preživeli na Rogli in v Termah Zreče, je bilo največ, približno dve tretjini gostov iz tujine, med njimi največ Hrvatov, Madžarov, Nemcev, Rusov, Italijanov in Avstrijcev.

Od 8. decembra pa do 7. januarja so na smučišču Rogla našteli 47.514 smučarjev, kar je slabih 14 odstotkov več kot v istem obdobju v sezoni 2022/2023.

Trenutno imajo do 40 centimetrov naravnega in tehničnega snega. Obratuje sedem naprav (6-sedežnica Mašinžaga, 4-sedežnica Planja, vlečnice Uniorček 1, Ostruščica 2, Košuta in Jasa ter otroški smučarski tekoči trak). Urejene so tudi tekaške proge. Do preklica pa še veljajo predprodajne cene smučarskih vozovnic.

Kako so novo šestsedežnico Mašinžaga sprejeli gostje in kdaj se bomo lahko zapeljali še po letečem toboganu, pa v daljšem prispevku nove številke loklanega časopisa NOVICE.

(NK, Foto: Rogla/Facebook)