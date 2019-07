Maturantje splošne mature Šolskega centra Rogaška Slatina 97-odstotni

Na Šolskem centru Rogaška Slatina so danes 34 dijakom podelili maturitetna spričevala. K maturi jih je sicer pristopilo 35, a ena dijakinja pri enem predmetu žal ni bila uspešna. A s kar 97-odstotno uspešnostjo sodi slatinska gimnazija med uspešnejše na Celjskem območju.

V povprečju so sicer dijaki ŠCRS dosegli 18,8 točke, kar je več kot lani, ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah pa je povedala, da so ocene mature primerljive ocenam v 3. in 4. letniku. Med dijaki je bilo kar precej takšnih, ki so dosegli lepo število točk, a žal letos med njimi ni zlatega maturanta.

Podelitev je bila popestrena s kulturnim programom, v katerem sta Špela Kitak in Niko Kučiš prebrala tudi odlomke iz maturitetnih romanov Francoski testament (Andrei Makine) in Angel pozabe (Maja Haderlap). V imenu maturantov je spregovorila Ana Šket.