Martinovanje v Slov. Bistrici – praznik vinogradnikov

Mestni trg v Slovenski Bistrici je včeraj utripal v tempu Martinovanja, najpomembnejše prireditve vseh vinogradnikov.

V zadnjih letih postaja to eden od osrednjih dogodkov v kraju. »Martinovanje je ena najlepših promocij mesta in samega vina, na katero sem ponosen, je tudi zgled dobrega sodelovanja več organizatorjev,« je ocenil predsednik Društva vinogradnikov Ritoznoj Slovenska Bistrica, Jože Pečovnik. Prireditev se vedno začne natanko ob 11. uri in 11 minut, takrat so vse stojnice pripravljene, okrašene, tam je sod z mladim vinom in ob tej uri vsi vinogradniki nazdravijo in uradno se začne prireditev.

Na stojnicah so vinogradniki in gostinci poskrbeli za kulinarično in vinsko razvajanje. Pripravili so bogat kulturni program. Za dobro vzdušje so poskrbeli člani folklorne skupine Klasje KUD Štefana Romiha Črešnjevec, vokalna skupina Košuta Pokoše, Godci izpod Tinja in harmonikarji Nina Jamnika. Za zabavo in glasbo pa ansambla Fretari in Žargon. Blagoslov vina je opravil domači župnik. Vzdušje je bilo dobro, prireditveni šotor je bil poln vse do poznega večera.

In kakšno je letošnje vino na Bistriškem?

»Letnik 2019 se je začel z dežjem v vinogradu. Vsi pa vemo, da je trta rastlina sonca, ne pa vode. In letos je bilo precej dela v vinogradu, zelo umno je bilo treba negovati trto, saj so bili pogoji napeti. Jeseni narava da, kletar je pa tisti, ki mora donegovati to žlahtno kapljico. Glavni kriteriji; razmerja med sladkobami, kislinami in alkoholom so dobri pokazatelji, da bo letnik dober, morda vrhunski. Kako bo, pa pridite poskusit na Ritoznoj oziroma na naše obronke Pohorja,« je še dodal Pečovnik. (B. Petelinšek, Foto: RIC in L.V.)