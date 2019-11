Martinovali tudi v Zrečah, Ločah in na Mlačah

Martinovanja so ta konec tedna pripravili tudi v Zrečah, Ločah in na Mlačah. Mošt so spremenili v vino in se poveselili ob mladem vinu in kulinaričnih dobrotah.

Martinovanje v Zrečah

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina je v Zrečah martinovanje začelo že v petek, saj so skupaj s podjetjem Unitur pripravili degustacijo mladih vin lokalnih vinogradnikov. Pokušali so lahko sortna in mešana vina. Po besedah pridelovalcev in udeležencev so s pridelkom, glede na vremenske vplive, zelo zadovoljni. Upajo, da bo tudi v prihodnje letina zadovoljiva, saj si želijo, da bodo njihova vina še kakovostnejša.

Naslednji dan so druženje nadaljevali z Martinovim pohodom in blagoslovom mošta. Zbrali so se pred staro potomko stare trte in se skupaj podali do cerkve Svetega Martina. Tam so jih pričakali pohodniki iz Turističnega društva Trta Oplotnica. Sledila je maša in blagoslov mošta. Nato se je zaslišal glas kozarcev, harmonike in pesmi, primerne prazničnemu dnevu. Kljub veselju je bilo treba cerkev Svetega Martina zapustiti in se odpraviti nazaj v dolino, kjer jih je čakalo pozno Martinovo kosilo. Po besedah udeležencev in predsednika društva Milana Potočnika so večer zaključili z dobro voljo, plesom, pesmijo in obljubo, da se naslednje leto spet dobijo v še večjem številu; udeležba iz leta v leto narašča, kar daje vsem novo moč in zagon. (B. G., N. K.)

Martinovanje v Ločah

Člani Turističnega društva Studenec Loče so martinovanje pri domačem kulturnem domu pripravili po nedeljski maši. Zbralo se je precej ljudi.

Začeli so s povorko s harmonikarjem, folkloristi in vinogradniki. Zbrane so pozdravili predsednik društva Damijan Golež, konjiški župan Darko Ratajc, predsednik Krajevne skupnosti Loče Janko Čakš in predsednik Kulturno-umetniškega društva Srečko Firšt.

V kulturnem programu so nastopili tudi člani Seksteta Lindek, Kulturnega društva Pogled, glasbeniki in otroci. Župnik je blagoslovil mošt, druženje pa so nato nadaljevali ob mladem vinu in kulinaričnih dobrotah. (N. K.)

Martinovali na Mlačah

Člani turističnega društva Mlače so veselo martinovanje pripravili minulo nedeljo v domu turističnega društva. Člani so sami pripravili okusno martinovo kosilo v prenovljeni kuhinji doma. Nazdravili so z domačim mladim ‘Mlaškim rizlingom’, ki so ga člani pridelali sami.

Vino je blagoslovil loški župnik Jože Brezovnik, z govorom pa sta navzoče pozdravila predsednik turističnega društva Mlače Stanko Vezjak in predsednik krajevne skupnosti Loče Janko Čakš. Več kot 80 članov se je ob dobri hrani in kapljici veselilo še dolgo v noč. (S. V., N. K.)