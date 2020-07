Martina Ratej je zaradi suspenza ostala brez nastopa na državnem prvenstvu

Celje je bilo minuli konec tedna prizorišče državnega prvenstva v atletiki. Po odpovedi olimpijskih iger in evropskega prvenstva je bilo to dvodnevno tekmovanje za večino slovenskih atletov vrhunec sezone, ne pa tudi za članico domačega Kladivarja Martino Ratej – metalka kopja iz Suhadola je zaradi suma dopinga še vedno začasno suspendirana. Predsednik Atletskega društva Kladivar Stane Rozman je povedal, da vsi skupaj še vedno čakajo, da Svetovna protidopinška agencija pošlje obvestilo o tem, ali je sprejela ali zavrnila pritožbo Ratejeve, ki sicer še vedno trenira in upa na ugoden razplet.

Zakaj pa na startu tokrat ni bilo dveh hitrih Konjičanov, pa v četrtek preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

