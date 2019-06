Rim danes gosti letošnji četrti atletski miting diamantne lige. Svoje so že opravile metalke kopja, med njimi tudi Martina Ratej, ki je prvič v sezoni nastopila na mednarodni sceni. Slovenska rekorderka je tokrat z dosežkom 57,96 zasedla 9. mesto med 12 tekmovalkami. V preostalih dveh poizkusih je orodje vrgla 57,84 in 57,95 metra. Ratejeva je torej za eno mesto zaostala za tistimi, ki so si zagotovile dodatne mete. Zmagala je Kitajka Huihui Lyu (66,47 metra).