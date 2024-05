Maroška solata

Sestavine za 2 osebi:

1 večji jajčevec

konzerva čičerike, 400 g

10 datljevih češnjevih paradižnikov

šopek koriandra (ali peteršilja)

manjša rdeča čebula

strok česna

žlica limoninega soka

4 žlice oljčnega olja

sol in poper

žlica sezamovih semen

Priprava:

1. korak:

Jajčevec narežemo na rezine ali poljubno velike kocke, ki jih namažemo z malo olja ter

prepražimo v vroči ponvi, da se zmehčajo in zlato rjavo zapečejo.

2. korak:

V suhi ponvici med neprestanim mešanjem in na srednjem ognju na hitro popražimo tudi

sezamova semena, ki tako dobijo bolj intenziven oreškast okus.

3. korak:

Češnjevce razpolovimo, čebulo in česen pa sesekljamo, na grobo sesekljamo tudi koriander ali peteršilj.

3. korak:

V skledi zmešamo čičeriko in sesekljano čebulo, česen in koriander, začinimo s sezamom, soljo in poprom, limoninim sokom in oljčnim oljem ter temeljito pomešamo. Dodamo še tople zapečene rezine jajčevca in razpolovljene paradižnike ter še enkrat nežno premešamo.

1 od 1

Ta okusna in zdrava mediteranska solata je brez glutena in primerna tudi za vegane.