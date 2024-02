Marmorni sladoled za valentinovo

Potrebujemo:

2 sladki smetani za stepanje

1 sladko kondenzirano mleko

Rdeča ali pink jedilna barva

Žlica vanilijevega koncentrata ali vanilijeve paste

Smetano stepemo, dodamo kondenzirano mleko in ponovno stepemo, da se sestavini povežeta. Vmešamo še vanilijev koncentrat. Polovico dobljene mase oddevamo v drugo posodo in vanjo vmešamo nekaj kapljic jedilne barve ter dobro razmešamo, da postane zmes enotne barve. Nato izmenično v posodo za shranjevanje dodajamo svetlo in rdečo ali pink zmes. Z vilico ali nožem rahlo pomešamo, da dobimo marmorni vzorec. Čez noč ali za najmanj 4 ure sladoled postavimo v zamrzovalnik. Preden postrežemo, lahko sladoled prelijemo s čokoladnim ali jagodnim prelivom in posujemo z mrvicami.