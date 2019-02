Marjan Mačkošek, direktor podjetja Štore Steel: »Trg je treba razumeti.«

Marjan Mačkošek, dolgoletni glavni direktor podjetja Štore Steel, je od letošnjega januarja po 44 letih delovne dobe postal novopečeni upokojenec. Vso svojo poslovno kariero je praktično preživel v Štorah, v vseh teh letih pa je prejel vrsto nagrad in priznanj, med drugim je sodeloval tudi pri prestrukturiranju podjetij Slovenskih železarn ter pri razvoju podjetja Štore Steel v uspešno globalno podjetje, ki letno ustvari 140 milijonov evrov prometa. En mandat je bil tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je član Inženirske akademije Slovenije. Lastnikov podjetij nikoli ni ločeval na domače in tuje.

»Zame obstajata samo dober in slab lastnik. Dober lastnik je tisti, ki pušča vsaj polovico dobička za nadaljnji razvoj,« pravi. Celjskih podjetij ne želi predalčkati: »Danes si lahko na vrhu, jutri te ni več.« Prepričan je, da je v Celju kar nekaj podjetij, ki so dokazala, da so dolgoročno uspešna. Kot primer navaja vse bivše programe nekoč velike Železarne Štore, ki so kljub različnim lastništvom še vedno uspešni. »Če imaš ustrezen kader in proizvodni program, se vedno najde nekdo, ki vidi možnost, da zadevo uspešno pelje naprej,« je jasen.

Funkcijo glavnega direktorja podjetja Štore Steel ste opravljali osemnajst let, odstopili ste na lastno željo še pred iztekom mandata.

Direktor sem bil celih osemnajst let plus še kaj zraven. Mandat sem imel sicer do lanskega avgusta, a treba je znati prav čas sestopiti. Istočasno sem ostal v podjetju v vlogi svetovalca, da je bil prehod z enega na drugega direktorja ‘mehak’. Mislim, da je to ena ključnih zadev, ki se jih bo treba v Slovenji še naučiti – kako narediti prehod iz ene generacije direktorjev na drugo.

Ali boste zdaj postali zunanji svetovalec?

Glede na svoje izkušnje bom verjetno še aktiven, v kakšni vlogi bom, pa bomo še videli. V vsakem primeru bo treba, zaradi lastniških relacij in povezav, imeti pregled nad poslovanjem v podjetju.

Leta 2012 ste prejeli nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Kaj vam pomeni?

Enako ponosen sem tudi na sprejem v Inženirsko akademijo Slovenije, ki združuje tiste, ki smo na tehničnem področju naredili določen presežek. Seveda vsakomur ugaja, da ga prepoznajo, sicer pa nagrade in priznanja nikoli niso bila moj cilj ali gonilo.

Leta 2015 ste postali predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, za vas je glasovalo vseh 84 članov, ki so oddali glas. Je bil dvoletni mandat dovolj za dosego vaših programskih usmeritev?

Gre za neprofesionalno funkcijo, ki pa zahteva ogromno energije in napora. Sam sem moral izjemo dobro usklajevati delo v podjetju in v zbornici. To je bila izredna izkušnja, saj se v enem delu srečaš s politiko in različnimi interesnimi skupinami. Kot predsednik zbornice hočeš nočeš braniš interese gospodarskega sektorja, istočasno pa delaš določene kompromise, saj je družba sestavljena iz različnih segmentov, ki morajo funkcionirati kot celota.

Nekoč ste dejali, da sta glas države in glas sindikatov močnejša od glasu gospodarstva. Še to drži?

V zadnjih dveh letih, odkrito povedano, imam občutek, da je še slabše. Če smo se takrat različne delodajalske organizacije v ogromno stvareh poenotile in velikokrat nastopile skupaj, tega danes enostavno ni več čutiti. Moč sindikatov in države se je okrepila, kar se je videlo konec lanskega leta pri dogajanju okrog minimalne plače, ko je prevladovala logika delitve in nikakor ustvarjanja.

V kakšni kondiciji je slovensko gospodarstvo? Se res napoveduje nova kriza ali je to bolj produkt medijev?

Nikoli nisem bil pesimist, vedno optimist. Prepričan sem, da je optimist zelo dobro informiran realist. Različne informacije moraš znati pravilno povezati v celoto in na osnovi tega sprejemati odločitve, ki se šele na daljši rok pokažejo za uspešne. Gospodarstvo je po krizi 2008–2009 začelo intenzivno delati na tem, da se zadeve ne bi ponovile, izredno se je razdolžilo, precej je bilo investiranega z lastniškim kapitalom. Gospodarstvo je bistveno bolje pripravljeno kot pred zadnjo krizo. Prepričan sem, da se bo kriza v relativno kratkem času ponovila, verjamem pa, da ne v obsegu zadnje, tu sem optimist.

Štore Steel sodi med butične jeklarje, ki so najodpornejši in se najhitreje odzivajo na spremembe na trgu. Je bila to ključna prednost pri zadnji krizi?

Za mini jeklarne je veljalo, da jih bodo veliki prevzeli, a se je pokazalo, da smo mini jeklarji bistveno bolj prilagodljivi in inovativni kot veliki. Pri velikih so potrebna visoka investicijska vlaganja in vložek neverjetno velikega obratnega kapitala za spremembe. Mini jeklarji za to potrebujejo relativno malo denarja, ki ga je lažje pridobiti.

Naše gospodarstvo je še najbolj vezano na nemško. Imamo res možnosti prodora v Iran, na Bližnji vzhod, v Srednjo Ameriko, kot pravi gospodarski minister, in s kakšnimi izdelki?

Ne bi si upal trditi, kam je možno priti in s kakšnimi izdelki. Pomembno pa je to, da v slovenskih podjetjih prevladuje miselnost, da česarkoli se že lotiš, je vedno treba razmišljati o izvozu. Zanimivo je, da Slovence s svojimi izdelki najdemo praktično po vsem svetu. Tu je bistvenega pomena, da razumeš trg, saj so med trgi neverjetne razlike.

Gospodarska zbornica je predstavnik gospodarstva. Koliko moči ima v družbi (v primerjavi z nemško ali avstrijsko) in koliko je v njej vpliva politike?

V Avstriji in Nemčiji je vpliv gospodarstva na politiko bistveno večji kot v Slovenji. V Nemčiji je v času krize nemška kanclerka Angela Merkel poklicala ključne gospodarstvenike in jih vprašala, kaj lahko država naredi za njih. Tega pri nas verjetno ne bomo dočakali.

Velikih sistemov skoraj ni več. So butična podjetja tisto, s čimer lahko konkuriramo na svetovnem trgu?

Ne smemo si delati utvar, da bo Slovenija imela nek strašno velik sistem, ki bo imel splošno prepoznaven izdelek. Tega prostora ni, ker smo premajhni. Na butičnem delu oz. nekaterih segmentih pa smo svetovni ‘leaderji’. Naše ambicije morajo biti zelo visoke, tudi na olimpijadi štejejo samo prva tri mesta, ostalo ni nič. Štore Steel je največji proizvajalec vzmetnega jekla v Evropi, povozili smo Angleže in Nemce.

Največji problem podjetij v letu 2019 bo zaposlovanje. Kadrov ni. Kje jih dobiti?

V Štore Steel se nikoli nismo srečevali s pomanjkanjem kadra. V Štorah smo kader vzgajali že leta nazaj tudi tako, da smo začeli intenzivno podeljevati štipendije za študij tehničnih smeri. Bili smo eni izmed prvih in smo na tem področju orali ledino. Tako smo pridobili kader, ki nam je ostal zvest. Sicer pa je bistveno, da podjetje ne gradi filozofije na dolgi rok le s povečevanjem števila ljudi, ampak je potrebno proizvodne procese digitalizirati in avtomatizirati. To je rešitev za prihodnost in pa seveda sprostitev zaposlovanja tujcev.