Marija in Leopold Petek iz Mlač bosta obeležila 70. obletnico ljubezni

Ljubezen Marije in Leopolda Petek iz Mlač traja že več desetletji, kmalu bosta praznovala 70. obletnico poroke.

Danes 88-letna Marija in 89-letni Leopold sta se spoznala, ko sta bila še otroka. Oba sta živela v Štajerski vasi v Kravjeku. Njuni hiši sta bili na razen le približno 300 metrov, zato sta se pogosto srečevala. Prva iskrica med njima je preskočila, ko je Marija štela 16 in Leopold 17 let. Nekaj časa sta delala skupaj na bližnji Opekarni v Ločah in takrat sta se še bolj zbližala. Med njima se je stkala ljubezenska vez in tako sta, Marija pri svojih 18 in Leopold pri 19 letih, stopila pred oltar.