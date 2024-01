MARIBORSKO Prežali na voznike predelanih vozil

Mariborski policisti so v soboto izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem cestno prometnih predpisov udeležencev neprijavljenega srečanja ljubiteljev predelanih in športnih vozil v Mariboru.

Namen nadzora je bil tudi preprečitev morebitnega ogrožanja s strani udeležencev.

V poostrenem nadzoru je bilo izdanih 28 plačilnih nalogov, v največ primerih je šlo za kršitve zaradi vgradnje nehomologiranih delov in različnih predelav vozil.

V okviru nadzora so preverjali tudi psiho-fizično stanje udeležencev ter ugotovili eno kršitev vožnje pod vplivom alkohola in eno pod vplivom mamil.

Obravnavali so tudi dva primera nedostojnega vedenja do policistov pri uradnem poslovanju, kjer so kršiteljema izdali plačilna naloga

PŠ