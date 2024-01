MARIBORSKO CELJSKO Pridržali sedmerico domnevnih dilerjev

Mariborski kriminalisti so ob sodelovanju celjskih, ljubljanskih in murskosoboških kolegov v sredo zaključili dolgotrajno kriminalistično preiskavo s področja mamil. Ta je segala na območja Maribora, Murske Sobote in Ljubljane.

Pridržali so sedem oseb, še eden več pa je vključen v predkazenski postopek, ki ga usmerjajo mariborski tožilci zaradi suma 19 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in

prometa z mamili, kakor tudi zavoljo nedovoljene posesti orožja.

Opravili so osem hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter avtomobilov. Zasegli so različne vrste drog (heroin, kokain, konopljo, raze tablete z vsebnostjo prepovedanih drog).

Izstopa heroin, ki so ga zasegli dobrih 200 gramov. Mamila so bila pakirana v več manjših paketih, pripravljenih za nadaljnjo prodajo.

V eni izmed hišnih preiskav je bilo zaseženo tudi strelno orožje – pištola z vstavljenim nabojnikom in pripadajočimi naboji.

PŠ