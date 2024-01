MARIBORSKO 104 vozniki uživali alkohol, sedem so jih pridržali

V sklopu nacionalne preventivne akcije nadzora psihofizičnega stanja voznikov, ki je trajala do Silvestrovega, so tudi na območju mariborske policijske uprave izvajali poostrene aktivnosti. Z alkotestom so preizkusili skoraj 4000 voznikov in odredili šest strokovnih pregledov za ugotavljanje prisotnosti alkohola in 13 za mamila. 104 vozniki so uživali alkohol, pri dveh tretjinah je koncentracija presegala zakonsko dovoljeno vrednost. Sedem kršiteljev so pridržali.

Ker je na območju Policijske uprave Maribor vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed ključnih dejavnikov prometnih nesreč, bodo s ciljem doseganja ugodnejših prometno varnostnih razmer tovrstni problematiki pozornost pri nadzoru cestnega prometa namenili tudi v prihodnje.

PŠ