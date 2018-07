Nogometaši Maribora so se zanesljivo uvrstili v 2. krog kvalifikacij za evropsko ligo. V domačem Ljudskem vrtu so pred 7.000 gledalci z 2:0 premagali albansko ekipo Partizani. Zadela sta Amir Dervišević in Marcos Tavares. Slovenski podprvaki so sicer prejšnji teden z 0:1 slavili že v Tirani, tako da so si napredovanje zagovorili s skupnim izidom 3:0. Mariborčane zdaj čaka gruzijska ekipa Čihura Sačhere, ki je izločila izraelski Beitar Jeruzalem.