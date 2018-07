Mariborski nogometaši se iz Gruzije vračajo z remijem. Na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so se s Čihuro razšli z izidom 0:0. Vijoličasti so sicer imeli kar nekaj lepih priložnosti za zadetek, a žoge niso spravili v mrežo nasprotnikov. Bodo pa to za napredovanje v naslednji krog morali vsaj enkrat narediti na povratni tekmi, ki bo v Ljudskem vrtu že naslednji četrtek.