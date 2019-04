Mariborski Baumgartnov pas ponudil enak scenarij kot lani

Tekmovanje v judu za Baumgartnov pas ima dolgo tradicijo. Sobotna 58. izvedba v mariborski dvorani Lukna pa se od lanske ni bistveno razlikovala. V kategoriji ‘Open člani’ sta se v finalu pomerila člana mariborskega kluba Branik Broker – Enej Marinič, siceršnji zmagovalec kategorije nad 100 kilogramov, je premagal Oplotničana Davida Kukovico, ki je bil najboljši do 90 kg.

Zmag so se med člani v svojih kategorijah med drugim veselili še: judoista Impola iz Slovenske Bistrice Miha Brence (do 60 kg), Teja Tropan (do 57 kg), član celjskega kluba Z’dežele Sankaku Aljaž Plantak (do 81 kg) in član Branik Brokerja Jaro Vezjak (do 100 kg).