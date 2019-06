Mariborčanka Ilka Štuhec stavi na švicarsko znanje

Ugibanj je konec. Najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih sezon, Mariborčanka Ilka Štuhec, je razkrila ime svojega novega trenerja. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku bo vadila pod taktirko Švicarja Stefana Abplanalpa. Izkušeni trener je že skrbel za ameriški zvezdnici smučarskega športa Lindsey Vonn in Julio Mancuso, Švicarko Dominique Gisin in Norvežanko Ragnhild Mowinckel.

V pripravah na sezono 2019/2020 bosta Ilki Štuhec pomagala tudi kondicijski trener Jani Gril in fizioterapevt David Kukovec, ki bo med sezono, tudi kot nadzornik kondicijskega dela, potoval s smučarsko karavano.