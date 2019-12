Mariborčanki Ilki Štuhec ob vrnitvi 35 točk

Alpske smučarke in smučarji so končali s severnoameriško turnejo. Smučarke so ta konec tedna prvič v tej zimi vozile hitri disciplini. V Lake Louisu v Kanadi se je na tekmovališča po poškodbi vrnila Ilka Štuhec. Mariborčanka je smuka končala na 17. in 21. mestu, superveleslalom pa na 20. mestu. Skupaj je torej nabrala 35 točk za svetovni pokal.

Moški so bili zadnje dni v ameriškem Beaver Creeku. Na smuku so Štajerci ostali brez točk, v superveleslalomu pa sta jih osvojila dva: Mariborčan Klemen Kosi za 20. mesto in Celjan Martin Čater za 26. mesto. (Jure Mernik)