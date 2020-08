Mariborčani dobili generalko pred novo sezono, Celjani izgubili

Nogometaši Maribora so dobili zadnji test pred novo sezono. V ljudskem vrtu so z 2:1 premagali češkega prvoligaša Slovačko. Tekmo 1. kroga 1. slovenske lige bi morali Mariborčani odigrati v sredo, a je usoda tekme še negotova. Zaradi okužbe s koronavirusom enega od nogometašev Aluminija še čakajo na navodila.

Generalka pred novo sezono je tudi za državnimi prvaki – igralci Celja. Celjani so gostovali v Zagrebu in s 3:0 izgubili proti Dinamu, ki je v zadnjih letih reden udeleženec skupinskega dela Lige prvakov. Prve prvenstvene točke bodo Celjani lovili v sredo doma na obračunu z Muro. (Jure Mernik)

Foto:Danilo Vezjak, SNportal