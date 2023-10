MARIBOR-POBREŽJE Okoliščine streljanja v gostinskem lokalu

V zvezi z včerajšnjim streljanjem v gostinskem lokalu v Pobrežju so iz mariborske policijske uprave ravnokar sporočili nekaj okoliščin dogodka.

Osumljenca je specialna policijska enota prijela danes v ranih jutranjih urah in ga bodo ovadili za poskus umora, zaradi pomoči storilcu po dejanju pa še eno osebo.

Kakor navajajo, je med gostoma prišlo do spora, vendar sta se umirila in se skupaj nato družila z znanci. V nadaljevanju je osumljeni izvlekel orožje in naperil v oškodovanca, vendar ga izstrelek ni zadel.

Oškodovanec je pobegnil iz lokala, kasneje je to storil še osumljenec.

Mariborski policisti bodo zgodaj popoldne pojasnili tudi ugotovitve glede včerajšnje najdbe trupel v Spodnjih Hočah.

