Maribor bo prezimil na prvem mestu, tri točke pred Olimpijo

Nogometaši Maribora bodo prezimili na prvem mestu 1. slovenske lige. To je bilo sicer jasno že po tem, ko so v četrtek dobili derbi z Muro, po danes končanem 19. krogu pa je jasno, kakšna je njihova razlika pred najbližjimi zasledovalci. Mariborčani so igrali neodločeno proti Aluminiju – bilo je 2:2, kar pomeni, da imajo pred drugouvrščeno Olimpijo tri točke prednosti. Celjani so danes gostili Muro in izgubili z 1:3. Na lestvici so trenutno sedmi, petnajst točk za Mariborom. Tekmovanje se bo predvidoma nadaljevalo sredi februarja. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

Oglas